Galatasaray'ın Fulham'dan kiraladığı 27 yaşındaki orta saha oyuncusu Michael Seri, İstanbul'a geldi.
SARI-KIRMIZILI TARAFTARLAR KARŞILADI
Dün Kamuyu Aydınlatma Platformu'na bildirilen Seri, sağlık kontrolünden geçmek için İstanbul'a geldi.
Michael Seri İstanbul'da - İZLE
Fulham'dan 1 yıllığına kiralanan deneyimli futbolcu, kontrollerin ardından sarı-kırmızılı takımın Avusturya kampına katılacak.
Ülkemizde, her yıl 3 büyük takımın aldığı futbolcuların havaalanında çoşkuyla karşılanması bir gelenek haline geldi.
(Görüntüler beIN Sports'tan alınmıştır.)
Yaz transfer döneminde henüz bu manzaraları görmemiştik. Ancak sarı-kırmızılı ekibe gönül veren taraflarlar Seri için havaalanında hazır bekledi.
Bir grup taraftarın karşıladığı yıldız isim, Şükrü Hanedar'la birlikte kulüp aracıyla havaalanından ayrıldı.