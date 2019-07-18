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Michael Seri İstanbul'da

Galatasaray'ın yeni transferi Michael Seri İstanbul'a geldi. Yıldız futbolcuyu havaalanında sarı-kırmzılı taraftarlar karşıladı.

| Haber Merkezi
Michael Seri İstanbul'da
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Galatasaray'ın Fulham'dan kiraladığı 27 yaşındaki orta saha oyuncusu Michael Seri, İstanbul'a geldi.

SARI-KIRMIZILI TARAFTARLAR KARŞILADI

Dün Kamuyu Aydınlatma Platformu'na bildirilen Seri, sağlık kontrolünden geçmek için İstanbul'a geldi.

Michael Seri İstanbul'da - İZLE

Fulham'dan 1 yıllığına kiralanan deneyimli futbolcu, kontrollerin ardından sarı-kırmızılı takımın Avusturya kampına katılacak.

Ülkemizde, her yıl 3 büyük takımın aldığı futbolcuların havaalanında çoşkuyla karşılanması bir gelenek haline geldi.

(Görüntüler beIN Sports'tan alınmıştır.)

Yaz transfer döneminde henüz bu manzaraları görmemiştik. Ancak sarı-kırmızılı ekibe gönül veren taraflarlar Seri için havaalanında hazır bekledi. 

Bir grup taraftarın karşıladığı yıldız isim, Şükrü Hanedar'la birlikte kulüp aracıyla havaalanından ayrıldı.

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