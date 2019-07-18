1 Michael Seri İstanbul'da Galatasaray'ın yeni transferi Michael Seri İstanbul'a geldi. Yıldız futbolcuyu havaalanında sarı-kırmzılı taraftarlar karşıladı.

2 Süper Lig'deki yayın krizinde son durum Süper Lig'de yeni sezonun fikstürü çekildi ancak yayıncı kuruluşla kulüpler arasındaki kriz henüz çözülmedi. Yaşanan krizdeki son duruma göre tarafların istekleri arasında 600 milyon TL'lik fark var.

3 G.Saray'da Seri tamam sırada Cuellar var Fernando Reges'in yerine Michael Seri'yi transfer eden Galatasaray, Ndiaye'nin boşluğunu ise Flamengo'da forma giyen Gustavo Cueller ile dolduracak.

4 Süper Lig'de fikstür çekimi gerçekleşti 2019-2020 Spor Toto Süper Lig Cemil Usta Sezonu'nun fikstürü canlı yayında çekildi. İlk derbi 6. haftada Galatasaray ile Fenerbahçe arasında.

5 Beşiktaş yeni sezon formasını tanıttı 2019-2020 futbol sezonunda giyilecek formalarında tanıtımında kaleci Karius yer aldı.

6 Cengiz Ünder: Hedefim 12-13 gol atmak Roma'da top koşturan milli gururumuz Cengiz Ünder, Serie A'da hedefinin en az 12-13 gol atmak olduğunu ifade etti.

7 Fenerbahçe cephesinde Kolarov gelişmesi Kolarov'u transfer etmek için Roma'nın onayını bekleyen Fenerbahçe, Sırp sol beki kadrosuna katmaya bir adım daha yaklaştı.

8 Deniz Türüç transferinde son durum Deniz Türüç için hem Galatasaray hem de Fenerbahçe'yle anlaşmak üzere olduklarını ifade eden Kayserispor Başkanı Erol Bedir, "Son kararı Deniz verecek" dedi.

9 Michael Seri'nin transfer detayları Galatasaray'ın Fulham'dan kiraladığı tecrübeli orta saha oyuncusu Michael Seri, yarın (18 Temmuz Perşembe) imza için İstanbul'a gelecek.