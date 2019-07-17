Michael Seri'nin transfer detayları

Fernando'yu 4.5 milyon euro bonservis bedeli karşılığında Sevilla'ya satan Galatasaray, Brezilyalı ismin yerini Seri'yi alarak doldurdu.

İMZA İÇİN İSTANBUL'A GELİYOR

Geçen yaz 30 milyon euro karşılığında Nice'ten Fulham'a transfer olan Seri, İngiliz ekibinin küme düşmesi sonrası takımdan ayrılmak istediğini kulübe bildirdi.

27 yaşındaki oyuncunun bu talebini değerlendiren Premier Lig ekibi, Galatasaray'ın teklifini kabul etti. Champinship'te oynamak istemeyen deneyimli orta saha, Şampiyonlar Ligi faktörünü de göz önünde bulundurarak, Milan'ı reddetti ve sarı-kırmızılı ekiple anlaştı.

Fildişi Sahili Milli Takımı'nın formasını da giyen Seri için, Fulham'a 2 milyon euro kiralama bedeli ödeyecek olan Galatasaray, oyuncuya ise 2.5 milyon euro maaş verecek.

Sarı-kırmızılı ekiple anlaşan Seri'nin yarın (18 Temmuz) sağlık kontrolünden geçmek için İstanbul'a geleceği ifade edildi. Galatasaray'ın transferi kısa süre içinde açıklaması bekleniyor.

Seri, daha önce Belhanda ile Nice'te, Babel'le ise Fulham'da beraber oynamıştı. Bu üçlü artık Galatasaray'ın başarısı için ter dökecek.

Öte yandan geçen sezon Fulham'da 34 maça çıkan Seri 1 gol attı.