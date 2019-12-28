Michael Seri'ye Avrupa'dan 2 talip

Galatasaray'da ocak ayında geniş çaplı bir değişim yaşanacak. Nzonzi'yi kadro dışı bırakan sarı-kırmızılı takım, sezon başında kiralanan Seri'yi de yollayacak.
MONACO VE EVERTON DEVREDE
Yaz transfer döneminde Fulham'dan kiralanan 28 yaşındaki futbolcu, beklenen katkıyı veremedi ve düzenli forma şansı bulamadı.
Özellikle orta sahaya alınan futbolculardan verim alamayan Fatih Terim'in, Nzonzi'den sonra Seri'yi de göndereceği ifade ediliyor.
Galatasaray'ın gözden çıkardığı deneyimli isme Fransa'nın Monaco ve İngiltere'nin Everton takımları talip oldu.
Foot Mercato'nun haberine göre, Everton'ın başına geçen Ancelotti, Seri'yi transfer etme konusunda ısrarcı.
Kış transfer döneminde önemli takviyeler yapacak olan İngiliz ekibinin hedefleri arasında Seri de yer alıyor.
Galatasaray formasıyla 3 kulvarda toplam 17 maça çıkan Seri, 1 gol attı.