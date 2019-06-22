Michael van der Mark büyük bir kaza atlattı

Fenerbahçe ile görüşmek için İstanbul'a gelen Kolarov, sarı-lacivertlilerle yıllık maaş ve sözleşme süresi konusunda henüz anlaşamadı.

Hollanda basını, Ronaldo'nun Ajax'ın 19 yaşındaki kaptanı Matthijs de Ligt'i Juventus'a transfer olması için ikna ettiğini yazdı.

Fenerbahçe'nin transfer listesinde yer alan İrfan Can Kahveci'ye Galatasaray da talip oldu. Sarı-kırmızılıların teklifi 5.5 milyon euro.

G.Saray, İrfan Can için F.Bahçe'ye rakip oldu

Galatasaray anlaşmaya vardığı Jimmy Durmaz, Şener Özbayraklı ve Babel'i kadrodaki tüm oyunculardan borçsuzluk kağıdı aldıktan sonra açıklayacak.

1 Beşiktaş, Soteldo'yu takip ediyor Beşiktaş'ın futbolcu izleme komitesinde yer alan Gökhan Keskin, Abdullah Avcı'ya 21 yaşındaki Yeferson Soteldo'nun alınması yönünde rapor verdi.

2 Fenerbahçe-Kolarov pazarlıkları sürüyor Fenerbahçe ile görüşmek için İstanbul'a gelen Kolarov, sarı-lacivertlilerle yıllık maaş ve sözleşme süresi konusunda henüz anlaşamadı.

3 Sercan Yıldırım'ın askerlik fotoğrafı Vatani görevini bedelli askerlik kapsamında yapan Sercan Yıldırım, silahlarla vediği pozla sosyal medyanın gündemine geldi.

4 Harry Kane, çocukluk aşkıyla evlendi Dünyaca ünlü İngiliz futbolcu Harry Kane, çocukluk aşkı Katie Goodland ile evlendi.

5 G.Saray transferleri temmuzda açıklayacak Galatasaray anlaşmaya vardığı Jimmy Durmaz, Şener Özbayraklı ve Babel'i kadrodaki tüm oyunculardan borçsuzluk kağıdı aldıktan sonra açıklayacak.

6 Fenerbahçe'nin Emre Kılınç teklifi Fenerbahçe, Sivasspor forması giyen Emre Kılınç'la anlaştı. Sarı-lacivertliler, oyuncunun kulübüyle görüşme halinde.

7 Podolski, Ergin Ataman'ı kutladı Galatasaray'ın eski yıldızı Lukas Podolski, Basketbol Süper Ligi'nde başında olduğu Anadolu Efes ile şampiyonluk yaşayan teknik direktör Ergin Ataman'ı tebrik etti.

8 G.Saray, İrfan Can için F.Bahçe'ye rakip oldu Fenerbahçe'nin transfer listesinde yer alan İrfan Can Kahveci'ye Galatasaray da talip oldu. Sarı-kırmızılıların teklifi 5.5 milyon euro.

9 De Ligt'in yeni adresi Juventus olacak Hollanda basını, Ronaldo'nun Ajax'ın 19 yaşındaki kaptanı Matthijs de Ligt'i Juventus'a transfer olması için ikna ettiğini yazdı.