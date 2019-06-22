Hollandalı Michael van der Mark, Dünya Superbike'ın Misano ayağındaki antrenman turlarını lider tamamladı ancak yaşadığı kaza herkesi korkuttu.
EL BİLEĞİNDE KIRIK VE KAFA SARSINTISI
Jerez'de galibiyet alan Van der Mark, ikinci antrenmanların sonlarında günün en iyi derecesini elde etti ancak son turun son virajını alamadı ve motorsikletten fırlayarak şiddetli bir şekilde yerde sürüklendi.
İtalya'da olay sonrası kırmızı bayraklar sallanırken, yarış durduruldu. Piste giren sağlık ekipleri ilk müdahaleyi yaptı. Hastaneye kaldırılan 26 yaşındaki sürücünün şiddetli kafa travması yaşadığı öğrenilirken, el bileğinde de kırık tespit edildiği açıklandı.
Michael van der Mark büyük bir kaza atlattı VİDEO