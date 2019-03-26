Mick Schumacher, Ferrari sürecek

Efsane pilot Michael Schumacher'in oğlu Mick Schumacher, Bayern pistinde Ferrari ve Alfa Romeo ile piste çıkacak. Formula 3 Avrupa şampiyonasında Ferrari Sürücü Akademisi pilotlarını kullanan İtalyan takımı Prema Racing için yarışan Mick Schumacher, hafta sonu da kariyerinin ilk Formula 2 yarışına çıkacak.

Bu yarışın öncesinde ilk kez bir Formula 1 aracını kullanacak olan Mick Schumacher 2 Nisan Salı günü Ferrari SF90 ile tese çıkacak.

Ardından, Alfa Romeo C38'i kullanacak. Konu hakkında görüşleri sorulan Mick Schumacher, "Çok heyecanlıyım. Bana bu fırsatı tanıdığı için Ferrari'ye teşekkür ediyorum. Harika bir deneyim olacağı için test sürüşlerini sabırsızlıkla bekliyorum." dedi.