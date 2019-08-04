Mick Schumacher, Formula 2'de ilk birinciliğine ulaştı

1 James Rodriguez'den Fenerbahçe'ye olumsuz yanıt Fenerbahçe'nin 10 numara pozisyonu için düşündüğü James Rodriguez, sarı-lacivertli kulüpte forma giymek istemediğini belirtti.

2 Trabzonspor Sörloth'u KAP'a bildirdi Norveçli forvet Alexander Sörloth'u Türkiye'ye getiren Trabzonspor yönetimi, oyuncuyla 2+2 yıllık sözleşme imzaladı.

3 Cengiz Ünder Lille'e de gol attı - İZLE Milli yıldımız Cengiz Ünder'in formasını giydiği Roma, Lille'i hazırlık karşılaşmasında 3-2 yendi.

4 Zanka'nın Fenerbahçe ısrarı Fenerbahçe'nin bir süredir transfer gündeminde olan Danimarkalı savunmacı Mathias Jorgensen (Zanka), sarı-lacivertli ekibe transferi gerçekleşmezse maçlara çıkmayacağını söyledi.

5 Galatasaray Bakayoko'nun peşinde Orta sahaya bir transfer daha yapmayı planlayan Galatasaray yönetimi, Chelseali Bakayoko'nun peşine düştü. Geçtiğimiz sezonu Milan'da geçiren Fransız futbolcuya 2.8 milyon euro maaş önerilecek.

6 Beşiktaş'ta hedef Bolasie Kanat bölgelerine takviye yapmayı planlayan Beşiktaş yönetimi, Everton'ın kadroda düşünmediği Demokrotik Kongololu futbolcu Yannick Bolasie'yi gündemine aldı.

7 Everton, Cenk Tosun'u gönderiyor Cenk Tosun'la özel bir görüşme yapan Everton menajeri Marco Silva, "Ne ilk tercihimsin ne de ikinci. Seni kadroda düşünmüyorum" diyerek golcü futbolcuya kapıyı gösterdi.

8 Emre Mor ilk maçına çıktı Galatasaray'ın yeni transferi Emre Mor, Panathinaikos maçında ilk kez sarı-kırmızılı formayı giydi. Genç futbolcu, yaptığı driplinglerle taraftarlardan alkış topladı.

9 Falcao: Kariyerim için çok önemli teklifler aldım Uzun süredir Galatasaray'ın gündeminde olan yıldız forvet Radamel Falcao, transferi hakkında önemli açıklamalarda bulundu.