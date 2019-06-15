Middlesbrough, Michael Frey'e talip oldu

İngiltere'den Fenerbahçe taraftarını sevindirecek haber geldi. Bu sezon hayal kırıklığı yaşatan Michael Frey için Championship'ten tekli var.

Birçok oyuncusuyla daha yollarını ayırmayı planlayan Fenerbahçe, sezon başında transfer ettiği ancak beklentilerin altında kalan Michael Frey'e yeni kulüp arıyordu.

İNGİLTERE'DEN TEKLİF GELDİ

Sarı-lacivertlilere sevindirici haber kısa süre içerisinde geldi. Teknik ekibin takımda düşünmediği 24 yaşındaki futbolcu için Middlesbrough devreye girdi.

Gelecek sezon yeniden Premier Lig'e dönmeyi planlayan Middlesbrough, Fenerbahçe'nin İsviçreli oyuncusunu transfer listesine aldı.

5 MİLYON EURO GÖZDEN ÇIKARILDI

Bu transfer için girişimlere başlayan İngiliz ekibi, sarı-lacivertli takıma 5 milyon euro teklifte bulundu. Tarafların görüşmesi olumlu geçmesi halinde transfer kısa süre içerisinde gerçekleşecek.

Fenerbahçe ile 2022 yılına kadar sözleşmesi bulunan Michael Frey, bu sezon 5 gole imza attı.