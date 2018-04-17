Mido: Salah, Real Madrid'e gitmeye hazır

Muhammed Salah, Liverpool formasıyla bu sezon resmi maçlarda 40 gole ulaşırken; takımının lig ve Şampiyonlar Ligi'ndeki yürüyüşünde de başrolü oynadı. Salah'ın bu performansının ardından ismi Real Madrid ve Barcelona'nın da aralarında olduğu dev kulüplerle de anılmaya başlandı.

Mısır Milli Takımı'nın eski golcüsü Mido, 25 yaşındaki oyuncunun Real Madrid'de beklentilerin üzerine çıkacağını söyledi.

"REAL MADRİD SALAH'I İSTİYOR"

Mido, vatandaşının artık bir sonraki seviyeye atlaması gerektiğini vurguladı ve "Real Madrid, Salah'ı istiyor. Gareth Bale ve Karim Benzema'nın 4-4-2'de beklentilerin uzağında bir performans sergilediğini gördük. Livervpool'da başarılı olacağına dair korkularım vardı. Ancak şimdi bir üst seviyeye zıplamak için hazır. Real Madrid onun güçlü yanlarını kullanabilir." diye konuştu.