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Miguel Layun'un yanlışlıkla attığı gol - İZLE

Dünya Kupası öncesi hazırlık maçında karşılaşan Meksika-İzlanda mücadelesinde, Meksikalı Layun'un açtığı orta filelerle buluştu.

Miguel Layun'un yanlışlıkla attığı gol - İZLE
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Rusya'da düzenlenecek olan 2018 Dünya Kupası'nda boy gösterecek iki takım Meksika ile İzlanda hazırlık maçında karşı karşıya geldi.

LAYUN ORTA AÇTI, TOP AĞLARA GİTTİ

A Milli Takımımızın grubundan çıkarak Dünya Kupası'na gitmeyi başaran İzlanda, rakibi karşısında varlık gösteremezken, maçı da 3-0 kaybetti. Rahat bir galibiyet alan Meksika'da ikinci golün sahibi Layun, kariyerinin en güzel gollerinden birine imza attı.

Miguel Layun'un yanlışlıkla attığı harika gol - İZLE

Maçın 90. dakikasında ceza sahasına orta açan Layun, meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 

Karşılaşmanın diğer golleri 37. dakikada Fabien, 64. dakikada Layun'dan geldi.

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