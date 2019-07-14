Miha Zacj için İspanyollar devrede

Bu sezon yaptığı transferlerle taraftarlarını mutlu eden Fenerbahçe, satacağı oyunculardan da büyük gelir beklentisi içinde.

Sarı-lacivertliler, Elif Elmas ve Jailson için önerilen teklifleri değerlendirirken, bir sürpriz de İspanya'dan geldi.

9 MİLYON EURO CEVABI

İspanyol basınından Estadio Deportivo, Real Betis'in Fenerbahçe ile Zacj transferi için masaya oturacağını yazdı.

Haberin detaylarında La Liga temsilcisinin, sportif direktör Comolli'ye Sloven orta sahanın fiyatını soran bir ilgi mektubu gönderdiği belirtildi. Fenerbahçe'nin Zajc için 9 milyon euro istediği vurgulanırken, iki takımın 25 yaşındaki oyuncu için önümüzdeki günlerde görüşeceği aktarıldı.

Fenerbahçe'de geçen sezonun ikinci yarısında 10 maça çıkan Miha Zajc 2 gol attı. Sarı-lacivertli takımla kamp çalışmalarını sürdüren Miha Zajc'ın 2023 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.