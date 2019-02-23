Miha Zajc: En çok parayı Fenerbahçe verdi

Fenerbahçe'nin yeni transferi Miha Zajc, Sloven basınından Siol'e konuştu. "Güzel dağ manzaları olan bir şehirden, trafik keşmekeşi olan bir şehre geldim." diyen Miha Zajc, kulübün kendisine bir şoför, ev işleri için bir yardımcı ve harika bir kontrat verdiğini belirtti.

İşte o röportajın bir kısmı:

"Fenerbahçe benimle ilk kez Aralık başında ilgilenmeye başladı. Ondan öncesinde bana ulaşan bir şey yoktu. Empoli'nin bu transfere nasıl bakacağını da bilmiyordum ama kulüpteki durumumdan mutsuzdum. Ara transfer döneminde kulüpten ayrılmam gerektiğini hissediyordum. Ardından, İstanbul'dan bir teklif geldi. Birçok şeyi düşündüm. Konyaspor'da oynayan yakın arkadaşım Nejc Skubic ile görüştüm. Sonra da Fenerbahçe'ye gelme kararını verdim."

EN ÇOK PARAYI FENERBAHÇE VERDİ

"Fenerbahçe'nin gerçekten çok büyük bir dev olduğunu öğrendim. Eğer Türk değilseniz, bu büyüklüğü dışarıdan anlayamazsınız. Taraftarların ne tür fanatikler olduğunu, Fenerbahçe'nin onlar için ne anlama geldiğini ve ne kadar sevdiklerini göremezsiniz. Bu dediklerimi gördükten sonra ne kadar doğru bir karar verdiğimi anladım. İtalya ve İngiltere'den de çeşitli teklifler önümdeydi. Günün sonunda, kimse bana Fenerbahçe kadar ödeme yapamıyordu."





İYİ Kİ TÜRKÇE BİLMİYORUM

"Fenerbahçe taraftarı, alınan sonuçlardan memnun değil. Kesinlikle sinirlerinin son noktasındalar, artık çıldırmak üzereler. İyi ki Türkçe anlamıyorum. Yönetim de büyük baskı altında. Biliyorsunuz, Fenerbahçe çok büyük bir kulüp ve çok iyi sonuçlar alması gerekiyor. Başkan değiştikten sonra sonuçları da bekliyorlar. Ayrıca, taraftarların da bu durumda etkisi var, çünkü beklentiler çok yüksek. Bizim aslında iyi bir kadromuz var ve gerçekçi olmak gerekirse bu kriz yakın zamanda bitecek."

İSTANBUL HİÇ DE ANLATILDIĞI GİBİ DEĞİL

"İstanbul, hiç de anlatıldığı gibi bir şehir değil. Burası beni çok şaşırttı, hayran olacağınız bir yer! Avrupa'dan hiçbir farkı yok ve gayet özgür. Bazı insanlarla konuştumda, Türkiye'nin medya tarafından yanlış anlatılan bir yer olduğunu fark ettim. Suriye'nin yanında, polisler sürekli birilerini tutukluyor, askerler yollarda falan gibi şeyler söyleniyor. Fakat, bunların hepsi yalan. Böyle bir şey görmedim."