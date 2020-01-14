Miha Zajc için İtalya'dan teklif var

Fenerbahçe'nin deneyimli futbolcusu Zajc'a İtalya'dan teklif geldi.

İtalyan basını, Brescia'nın Simon Skrabb ve Miha Zajc'ın transferlerini bitirmek için düğmeye bastığını ifade etti.

TEKLİF 3.5 MİLYON EURO

Skrabb'ın transferinde sona gelen Brescia'nın, Fenerbahçeli futbolcu için pazarlık masasında.

Slovak orta saha için İtalyan ekibinin 3.5 milyon euroyu gözden çıkardığı yazıldı.

Ayak bileğinden yaşadığı sakatlığı atlatmak üzere olan oyuncunun da İtalya'ya dönmeye sıcak baktığı öğrenildi. Zajc daha önce Empoli forması giymişti.

Transfer yapmak için kaynak arayan Fenerbahçe'nin bu transfer onay vereceği ancak son pürüzler için görüşmelerin sürdüğü aktarıldı.