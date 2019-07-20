Miha Zajc'ın Ada'dan talibi var

Fenerbahçe bu yaz transfer döneminde son derece hareketli günler yaşıyor. Gelen oyuncular kadar gidecek isimler de merak konusu. Elif'in Napoli'ye satılması artık an meselesiyken, Zajc için de teklifler geliyor.

SON TALİBİ LEİCESTER CİTY

Sampdoria ve Real Betis'in teklif yaptığı Zajc için şimdi de Leicester City devreye girdi. İtalyan ve İspanyol ekiplerinin tekliflerini yetersiz bulan sarı-lacivertli ekip, İngilizlere evet diyebilir.

İngiliz basınında çıkan haberlere göre Premier Lig ekibi, Sloven orta saha oyuncusu için Fenerbahçe'nin istediği rakamı ödemeye hazır.

Sampdoria ve Real Betis'in 5 milyon euro önerdiği 25 yaşındaki oyuncu için Fenerbahçe'nin 9 milyon euro istediği ifade ediliyor. Leicester City'nin ise bu rakamı vermeye sıcak baktığı aktarıldı.

Fenerbahçe'ye devre arasında gelen Miha Zajc, sarı-lacivertli formayı 10 maçta giyerken 2 gol attı.