Miha Zajc'ın performansı taraftarı memnun etti

Fenerbahçe'nin ara transfer döneminde İtalyan ekibi Empoli'den 4.5 milyon eurouya transfer etitği Miha Zajc, Beşiktaş maçıyla ilk kez bir karşılaşmaya ilk 11'de başlarken performansıyla dikkat çekti.

84 dakika sahada kalan ve takımının ilk golünü atan Sloven oyuncu 29'da 27 pas isabetiyle oynadı ve yüzde 93'lük oranla bu istatistikle karşılaşmada birinci sırada yer aldı.

İkinci sırada ise 33'te 29 isabet ve yüzde 88'lik oranla maçın takdir alan diğer ismi Shinji Kagawa'yı geçti. Japon futbolcu da ilk devre adeta resital sunarken, ikinci devre ise kondisyon eksiğiyle dikkat çekmiş ve geri dönüşlerde sıkıntı yaşamıştı.

İKİLİ MÜCADELEDE ZAYIF KALDI

Kaleye bir isabetli şut gönderen 24 yaşındaki Zajc top sürme girişimlerinde de 3'te iki başarıya ulaştı. Zajc'ın zayıf yönü ise ikili mücadelerde oldu. 17 girişim sonunda sadece 4'ünü kazanabildi. Top çalma konusunda ise ikide iki yaptı Öte yandan Beşiktaş'ın pas ustası Atiba Hutchinson ise isabetli pas oranında yüzde 83'te kaldı

SAHAYA KARAKTER KOYDUK

Miha Zajc maç sonrasında yaptığı açıklamada, "Kaybedecek bir şeyimiz yoktu ve Fenerbahçe'nin gerçek yüzünü göstermemiz gerekiyordu.' İkinci yarıda sahada karakter ve takım ruhu ortaya koyduk" ifadelerine yer verdi