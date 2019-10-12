Mihriban, kavun tarlasından Avrupa Şampiyonası'na koşuyor

Hafta sonu tatillerinde ilçeye bağlı Mollabaki köyünde ailesine yardımcı olmak için hayvanlara bakan, traktör süren ve tarlada kavun toplayan Mihriban, hafta içi de antrenörü eşliğinde Şehir Stadyumu'nda antrenman yapıyor.

Bugüne kadar katıldığı birçok yarışmada madalyalar kazanan Mihriban Öner, Avrupa ve Balkan şampiyonaları için 19 Ekim'de Sakarya'da yapılacak Kros Milli Takımı seçmelerinde başarılı olmak için ter döküyor.

GENÇ KARİYERİ BAŞARILARLA DOLU

18 Mayıs'ta Romanya'da yapılan Balkan Dağ Koşusu Şampiyonası'nda 6 bin metrede birinci, 24 Ağustos'ta İtalya'da düzenlenen Dünya Dağ Koşusu Şampiyonası'nda 4 bin 100 metrede ikinci olan, 2 kez de Türkiye şampiyonluğu elde eden Mihriban Öner, milli takım formasını giyerek Avrupa'dan da altın madalyayla dönmeyi hedefliyor.

"EN BÜYÜK HEDEFİM, BAYRAĞIMIZI DALGALANDIRMAK"

Milli atlet Mihriban Öner, Avrupa ve Balkan şampiyonalarında derece elde etmek istediğini, asıl hedefinin olimpiyat oyunları olduğunu söyledi.

Hafta sonları köyde ailesine yardımcı olmaya çalıştığını anlatan Mihriban, şu ifadeleri kullandı:

"Köyde ev işlerini yapıyorum, hayvanlarla ilgileniyorum. Tarlada kavun topluyor, traktörle taşıyorum. Tüm bu işleri yaparken antrenmanlarımı da ihmal etmiyorum. Hafta içi okuldan sonra Muş Şehir Stadı'nda antrenman yapıyorum. Ailem ve antrenörüm her zaman arkamda durdu ve destek verdi. Önümüzdeki günlerde yapılacak seçmelerde başarılı olarak ülkemize yeni madalyalar kazandırmak istiyorum. Tüm sporcuların hayali olan olimpiyatlarda bayrağımızı dalgalandırmak en büyük hedefim."

Günde 20 kilometre koştuğunu, antrenörünün belirlediği takvime göre idman yaptığını aktaran Mihriban, köyde de boş zamanlarda dik yamaçlara çıkarak kondisyonunu artırdığını belirtti.

"MİHRİBAN ÇOK AZİMLİ"

Antrenör Emel Koçlardan ise Mihriban'ın çok azimli bir sporcu olduğunu, bu nedenle katıldığı yarışlarda önemli başarılar elde ettiğini dile getirdi.

Sporcusuyla gurur duyduğunu bildiren Koçlardan, "Mihriban bir çok yarışta iyi dereceler aldı. Antrenmanlarını aksatmadan yapıyor. Hafta sonu eve gittiğinde ailesine ev ve tarla işlerinde yardım ediyor. Aynı zamanda antrenmanlarına da devam ediyor. Hafta içi de birlikte çalışıyoruz. Çok disiplinli ve azimli bir sporcu. Bundan sonraki yarışlarda da milli takıma girerek başarılı olması için çaba gösteriyoruz." diye konuştu.

AİLESİNDEN TAM DESTEK

Elde ettiği başarılardan dolayı kızıyla gurur duyduğunu bildiren baba Kerem Öner de şunları kaydetti:

"Mihriban birçok yarışlara katılarak derece aldı. Bu başarılar bizi de çok sevindiriyor. Hafta sonları yanımıza geliyor şeker pancarı ve kavun topluyor. Tarlada traktör kullanıyor. Kızımın ilerde çok başarılı olacağına inanıyorum. Her zaman yanında olup onu desteklemeyi sürdüreceğiz."