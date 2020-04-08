Mike Tyson: Gorille dövüşmek için para teklif etmiştim

Ağır siklet eski boks şampiyonu Mike Tyson'un, hayvan sevgisi biliniyor. Ancak son günlerde geçmişteki eksotik hayvanları beslemesi ve Amerika'nın orjinal 'Kaplan Kralı' olmak istemesi Amerikan kamuoyunda tartışılıyor.

Ancak Tyson'ın gorilleri, büyük kedilerden daha az sevdiği ortaya çıktı.

Tyson, 1980'lerde bir hayvanat bahçesini gezerken, gümüş sırtlı bir gorille dövüşmek için hayvanat bahçesi bekçisine 10 bin dolar teklif ettiğini açıkladı.

''PATAKLAMAMA İZİN VERMESİNİ İSTEDİM''

The Sun gazetesine konuşan Tyson, "Çalışana sadece ben ve eski eşim Robin için hayvanat bahçesini açmasını istedim. Goril kafeslerinin önüne geldiğimizde gümüş sırtlı bir goril vardı ve diğerlerine zorbalık yapıyordu. Çok güçlülerdi; ancak gözleri masum bebekler gibi bakıyordu. Göreviliye kafesi açmasını ve o gümüş sırtlı sümük kutusunu pataklamama izin vermesini istedim. Ancak bunu kabul etmedi." diye konuştu.