Mikel: Abdülkadir'i Messi'ye benzetiyorum

Sezon başında Trabzonspor'a transfer olan Nijeryalı orta saha, beIN Sports'a özel açıklamalar yaparken, Abdülkadir Ömür'den övgüyle bahsetti.

"ABDÜLKADİR'DE MESSİ'DEN BİR PARÇA GÖRÜYORUM"

"Abdülkadir'i izlerken Messi'den bir parça görüyorum." diyen Mikel, "Kendisini antrenmanda gördüğümde kendime dedim ki, 'Dünyaya belki bir Messi gelmeyecek ama bu çocuk Messi'ye çok benziyor'. Oyun tarzı, topa dokunuşu, topla birlikte ilerleyişi, gösterdiği her hareket Messi'den bir parça izliyormuşsunuz hissi uyandırıyor.

Messi'yi çok iyi tanıyorum, çünkü Barcelona ve Arjantin'e karşı oynadığımız maçlarda kendisini savunma görevi hep bana düşmüştü. Abdülkadir, yaptığı her hareketle Messi'den bir parça izliyormuş havası yaratıyor bende." ifadelerini kullandı.

Abdülkadir'in yaşadığı ağır sakatlığa da değinen Mikel, şöyle konuştu: "Sezona çok iyi başlamasına rağmen şanssız bir sakatlık yaşadı. Buna takım olarak çok üzülüyoruz. Maalesef kısa zamanda dönmesinin de mümkün olmadığını biliyoruz ama kendisiyle her gün konuşmalar yapıyor ve nasıl olduğunu soruyoruz. Onun yanında olduğumuzu hissettirmeye çalışıyoruz takım olarak."