Mikel Arteta, koronavirüsten kurtuldu

Tüm dünyayı saran koronavirüs pandemisi futbol dünyasını da olumsuz etkilemeye devam ediyor.

Daha önce Arsenal menajeri Mikel Arteta'nın koronavirüse yakalandığı açıklanmıştı.

KENDİNİ KARANTİNAYA ALDI, İYİLEŞTİ

14 günlük karantina sürecini tedaviyle atlatan İspanyol menajer, koronavirüsten kurtuldu.

Arsenal'de teknik heyet ve futbolculara koronavirüs testi yapıldı. Test yapılan herkesin 14 gün boyunca evde kalmaları söylendi.

İspanyol menajer Mikel Arteta da bu süreçte kendisini karantinaya aldı ve koronavirüsten kurtuldu.

Arteta, İngiltere Premier Lig'de koronavirüse yakalanan ilk spor adamıydı ve bu olayın ardından bir çağrıda bulunarak ligin ertelenmesini talep etmişti.

Arteta'nın koronavirüsü atlatmasının ardından Arsenal yönetimi antrenmanlara hemen başlanmayacağını tüm futbolculara bildirdi.