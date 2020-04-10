Mikel Arteta: Tamamen iyileştim

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Arsenal'ın teknik direktörü Mikel Arteta, geçtiğimiz ay koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıklamıştı.

İspanyol teknik adam, hastalığı tamamen atlattığını belirtti.

BBC'ye yaptığı açıklamada, koronavirüsün getirdiği zorlukların herkesi etkilediğini belirten Arteta, "Ailem, akrabalarım ve tanıdığım birçok insan bu karmaşık durumla mücadele etmeye çalışıyor." ifadelerini kullandı.

''KENDİMİ ÇOK İYİ HİSSEDİYORUM''

Geçen ay koronavirüse yakalandığını hatırlatan 38 yaşındaki İspanyol teknik adam, "Şimdi tamamen iyileştim, kendimi çok iyi hissediyorum." yorumunu yaptı.

Eşine ve başka bir kişiye daha virüsü bulaştırdığını kaydeden Arteta, onların da hastalığı atlattığını ve durumlarının iyi olduğunu sözlerine ekledi.