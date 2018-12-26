Milan 4 maçtır kazanamıyor

Milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu'nun formasını giydiği AC Milan, Frosinone'nin konuğu oldu.
4 MAÇTI GOL DE ATAMIYORLAR
Comunale Matusa Stadyumu'nda oynanan karşılaşma 0-0'lık skorla sona ererken mücadeleye ilk 11'de başlayan Hakan Çalhanoğlu, 90 dakika sahada kaldı.
Frosinone'nin Milan'a karşı 37. dakikada Ciano ile bulduğu gol, Crisetig'in Hakan'a orta sahada yaptığı faul nedeniyle VAR incelemesi sonucu iptal edildi Kırmızı-siyahlı ekip, bu sonucun ardından puanını 28 yaparken, galibiyet hasreti de 4 maça yükseldi. Milan bu 4 maçta gol de atamadı.