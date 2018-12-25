Milan CAS'a gidiyor

Milan'ın başı finansal fair-play derdinden kurtulmuyor. Sezon başında Avrupa kupalarından men edilen İtalyan devi, konuyu CAS'a taşımış ve ceza ertelenmişti.

CAS'A İTİRAZ EDECEKLER

Fakat UEFA'nın Milan'a yaptırımları bununla sınırlı kalmadı. 12 milyon euro olan UEFA Avrupa Ligi gelirinden mahrum kalan İtalyan ekibi, haziran 2021'e kadar kâr - zarar dengesini sağlayamazsa sonraki iki sezon Avrupa kupalarından men cezası alacak. Bu yaptırımların iptali için UEFA'ya başvuru yapan Milan'ın talebi geri çevrildi.

Bunun üzerine Kırmızı-Siyahlılar, davayı bir kez daha Spor Tahkim Mahkemesi CAS'a taşıyacağını açıkladı. Milan, Uefa Avrupa Ligi F Grubu son maçında Olimpiakos'a kaybederek kupadan elenmişti.