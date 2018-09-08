Milan, Cesc Fabregas'ı alıyor

Quaresma'nın oğlu babası kadar iyi trivela yapıyor

1 Ahmet Ağaoğlu'ndan bayrak açıklaması Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Trabzon'da oyananılan Türkiye - Rusya karşılaşması sonrası sosyal medyada gündem olan Türk Bayrağı fotoğrafına dair açıklamada bulundu.

2 Dünyanın en değerli 21 futbolcusu Finans dergisi Business Insider, 4 koşula bakarak dünyanın en değerli 21 futbolcusunun listesini çıkardı.

3 TFF'nin gündemi: Ek transfer dönemi açılabilir TPFD Başkanı Hakan Ünsal, ek transfer döneminin açılması için TFF'ye resmi başvuruda bulunduklarını açıkladı. Federasyon ise Ünsal'a "Konuyu masaya yatıracağız" şeklinde cevap verdi.

4 G.Saray Belhanda'yı satmaya çalışıyor Galatasaray'ın, beklentileri karşılayamayan Belhanda için Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri takımları ile transfer görüşmesi yaptığı ortaya çıktı.

5 Kameni'den FIFA tehdidi Fenerbahçe'de sözleşmesi dondurulan Kameni ve UEFA kadrosuna alınmayan Soldado ile Dirar yönetimi sıkıntıya soktu. Kamerunlu kalecinin kulübünü FIFA'ya şikayet edeceği öğrenildi.

6 A Milli Takım'da Lucescu'nun geleceği tartışılıyor A Milli Takım'da çıktığı 12 maçta sadece 3 galibiyet alabilen Lucescu'nun koltuğu sallantıda. Boşta olan Aykut Kocaman ile Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş ilk adaylar.

7 Statlara sokulması yasaklanan materyaller Selfie çubuğu, fotoğraf makinesi ve elektronik sigara gibi materyallerle spor müsabakalarına girilmesi yasaklandı.

8 Pepe'den personele 420 bin lira Beşiktaş'ın Portekizli stoperi Pepe, puan başına aldığı primleri Bursaspor maçı öncesi malzemeci, sağlık ekibi, mutfak ekibi ve güvenlik görevlerine dağıttı.

9 TRT UEFA ile Türk lirası üzerinden anlaşma sağladı A Milli Takımımızın maçlarını 4 yıllığına satın alan TRT'nin, Türk lirası üzerinden anlaşma yapmak için UEFA ile kıran kırana pazarlık yaptığı ortaya çıktı.