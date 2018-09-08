Milan, Cesc Fabregas'ı alıyor

Serie A ekiplerinden Milan, sezon sonu sözleşmesi bitecek olan Cesc Fabregas'a göz dikti. İtalyan Corriere dello Sport gazetesinin iddiasına göre Milan, sezon sonu Chelsea ile sözleşmesi bitecek olan Fabregas'a Ocak ayında teklif götürecek.
BONSERVİSSİZ TRANSFER
31 yaşındaki İspanyol futbolcu, Ocak ayında Milan'a 'evet' derse sezon sonunda bonservissiz bir şekilde İtalya'ya doğru yola çıkacak.
Chelsea'de teknik direktörlük koltuğuna Maurizio Sarri'nin gelmesinin ardından Fabregas oynama şansı bulamıyordu.