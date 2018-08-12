Milan, Chelsea'den Bakayoko'yu alıyor

İtalya Serie A takımlarından Milan, Chelsea'nin Fransız orta sahası Tiemoue Bakayoko'yu transfer ediyor.

Bu sezon orta sahasına Jorginho ve Mateo Kovacic'i transfer eden Chelsea'de teknik direktör Sarri'nin kadroda düşünmediği Bakayoko için Milan'ın 30 milyon euro satın alma opsiyonlu kiralık teklifle Chelsea'nin kapısını çaldığı ve transferin kısa sürede sonlanacağı belirtildi.

İtalyan basını, Bakayoko'nun 24 saat içinde İtalya'ya gidip Milan ile sağlık kontrollerinden geçeceğini iddia etti. 23 yaşındaki orta saha, geçtiğimiz sezon başında 40 milyon euroya Monaco'dan Chelsea'ye transfer olmuştu.