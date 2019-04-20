Milan deplasmanda Parma ile yenişemedi

İtalya Serie A'da sezonu Şampiyonlar Ligi vizesi alarak tamamlamak isteyen Milan, Parma deplasmanında kritik 2 puan bıraktı.
DEVLER LİGİ TEHLİKEYE GİRDİ
İlk yarısı golsüz eşitlikle tamamlanan maçta Milano ekibi, Samu Castillejo'nun 69'da attığı golle öne geçse de, 87'de eski Fenerbahçeli stoper Bruno Alves'in golü ile Parma skoru 1-1' getirdi ve karşılaşma bu skorla tamamlandı.
Milan'da maça ilk 11'de başlayan Hakan Çalhanoğlu, 75 dakika sahada kaldı. Bu sonucun ardından 56 puana ulaşan Milan, 4. sırada yer aldı. Milan'ı bir maçı eksik olarak 54 puanla Roma takip ediyor.
Parma ise haftayı 36 puanla 14. sırada ve küme düşme hattının 7 puan üstünde tamamladı.