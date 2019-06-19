Milan FFP'den kurtulmak için Avrupa'ya gitmeyecek

Serie A 2018-19 sezonununu beşinci bitirerek UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yer alamayan, UEFA Avrupa Ligi'ne katılmaya hak kazanan Milan'ın başı, finansal fair-play kuralları ile dertte.
Milan 2015-2018 yıllarında finansal fair-play kurallarına uymaması nedeniyle Spor Tahkim Mahkemesi'nde yargılanıyor. Mahkemenin İtalyan kulübünün aleyhine karar vermesi halinde Milan, önümüzdeki sezon UEFA Avrupa Ligi'ne katılamayacak.
4'ü Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası olmak üzere tarihinde 7 Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu bulunan Milan, Marca'da yer alan habere göre, finansal durumunu düzeltmek için önümüzdeki sezon UEFA Avrupa Ligi'ne katılmamayı göze alacak.
Milan, UEFA ile Avrupa Ligi'ne katılma hakkından vazgeçme yönünde bir anlaşmaya vararak, finansal fair-play cezasından kurtulmayı hedefleyecek.
Milan'ın yerini UEFA Avrupa Ligi'ne katılamaması durumunda ligi yedinci sırada bitiren Torino alacak.