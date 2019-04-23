Ensonhaber.com'a dön

Milan, Hakan Çalhanoğlu'nu satacak

Gelecek sezon yeni bir yapılanmaya gidecek olan Milan, milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu'nu satma kararı aldı. Hakan için belirlenen bonservis bedeli ise 20 milyon euro.

Milan, Hakan Çalhanoğlu'nu satacak
Yorum Yap

İtalya'da Juventus 8 yıldır üst üste şampiyon olurken, ezeli rakiplerinden biri olan Milan adeta çöküş yaşıyor. Torino temsilcisi karşısında varlık gösteremeyen Milano ekibi, gelecek sezon yeniden yapılanacak.

BİRÇOK OYUNCU SATILIYOR, HAKAN DA LİSTEDE

Milan'ın satmayı planladığı isimlerden biri de Hakan Çalhanoğlu. İtalyan basınında çıkan haberlere göre Milan, Hakan'ı 20 milyon euro bonservis bedeli karşılığında satacak.

Kariyerinde daha önce Almanya'da forma giyen Hakan için Bundesliga ekipleri takipte. Hakan'ın da Almanya'dan gelecek bir teklife hayır demeyeceği aktarıldı.

Çin ekipleriyle ilişkileri iyi olan Milan'ın Çalhanoğlu için Çin takımlarıyla da görüşeceği ifade ediliyor. Yaptığı pahalı transferlerle gündemden düşmeyen Çin kulüplerinin deneyimli futbolcu için bu rakamı ödeyebileceği belirtildi.

Milan ile 2021'e dek sözleşmesi bulunan Hakan Çalhanoğlu, bu sezon 40 maçta 2 gol attı ve 13 asist yaptı.

YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM