Milan, İbrahimovic'in peşine düştü

Amerikan Majör Futbol Ligi (MLS) Komisyoneri Don Garber, Milan'ın Zlatan Ibrahimovic'i transfer etmek istediğini söyledi.

Don Garber, "Zlatan Ibrahimovic, çok ilgi çekici bir oyuncu. Bu tip oyunculara ihtiyacımız var. Tıpkı David Beckham'ın yarattığı etkiye benzer bir etki yarattı. 38 yaşına geldi ama dünyanın en iyi kulüplerinden biri olan Milan tarafından isteniyor. Onu MLS'te görmek isterim ama karar tamamen LA Galaxy'nin." ifadelerini kullandı.

"ÖZELLİKLE KENDİNDEN ÜÇÜNCÜ KİŞİ GİBİ BAHSETTİĞİ ANLARDAN KEYİF ALDIM"

"Hem saha içinde, hem saha dışında heyecan verici biri Zlatan." diyerek sözlerini sürdüren Don Garber, "Zlatan ile şu ana kadar geçirdiğimiz zaman bize keyif verdi. Özellikle, kendinden üçüncü kişi gibi bahsettiği anlardan çok keyif aldım." diyerek sözlerini noktaladı.

2018 yazından bu yana LA Galaxy'de forma giyen Zlatan Ibrahimovic, kariyerinde Ajax, Juventus, Inter, Barcelona, Milan, Paris Saint-Germain ve Manchester United gibi dev kulüplerin formalarını giydi.