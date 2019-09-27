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Milan kötü gidişata devam ediyor

Sezona kötü başlayan Milan, Torino deplasmanında öne geçmesine rağmen sahadan mağlubiyetle ayrıldı.

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İtalya Serie A'nın 5. haftasında Torino ile Milan karşı karşıya geldi. Stadio Olimpico di Torino'da oynanan mücadeleyi ev sahibi Torino, 2-1'lik skorla kazandı.

MİLAN PUANSIZ DÖNDÜ

Milan, Piatek'in 18. dakikadaki penaltı golüyle ilk yarıyı 1-0 önde kapattı. Torino, Andrea Belotti'nin 72. dakikadaki golüyle skoru eşitledi. 76'da bir kez daha sahneye çıkan Belotti, Torino'ya galibiyeti getirdi.

Milan'da yedek kulübesinde bekleyen Pepe Reina, sportmenlik dışı davranış nedeniyle 72. dakikada kırmızı kart gördü.

Mücadeleye ilk 11'de başlayan Milan'da forma giyen milli yıldızımız Hakan Çalhanoğlu, 90 dakika sahada kaldı.

Bu sonuçla birlikte Torino, 9 puana yükseldi. Milan ise 6 puanda kaldı ve 13. sıraya geriledi.

Torino, hafta sonunda Parma'ya konuk olacak. Milan ise sahasında Fiorentina'yı ağırlayacak.

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