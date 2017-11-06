Milan nefes aldı

Bu sezon Serie A'ya şampiyonluk ümidiyle giren ancak istikrarsız sonuçlarla zirve yarışından uzaklaşan AC Milan, 12'nci haftada konuk olduğu Sassuolo'yu 2-0 yendi.

MİLAN KAZANDI HAKAN 64 DAKİKA OYNADI

Mapei Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısını 39'uncu dakikada Alessio Romagnoli'nin golüyle 1-0 önde tamamlayan AC Milan, 67'nci dakikada Suso'nun ağları havalandırmasıyla farkı ikiye çıkardı. Karşılaşmaya ilk 11'de başlayan milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu ise 64'üncü dakikada yerini Manuel Locatelli'ye bıraktı.

Bu sonucun ardında AC Milan puanını 19'a yükseltti ve ligde 7. sıraya yükseldi.

Ligde son üç haftada ikinci galibiyetini alan kırmızı-siyahlı takımda, koltuğu sallantıda olduğu ifade edilen genç teknik direktör Vincenzo Montella'nın bu galibiyetle rahat bir nefes aldığı yorumları da yapıldı.