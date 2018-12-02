Milan, San Siro'da Parma'yı yendi

İtalya Serie A ligi'nin 14. haftasında Milan, evinde Parma'yı ağırladı. Ev sahibi Milan, Cutrone ve Kessie'nin golleriyle mücadeleden 2-1'lik üstünlükle ayrıldı.
Karşılaşmanın ilk yarısında gol sesi çıkmazken 49. dakikada Parma, Roberto Inglese'nin topu ağlara göndermesiyle durumu 1-0'a getirdi.
Ev sahibi Milan, 55. dakikada Cutrone'nin golü ile skoru 1-1'e getirdi. 71. dakikada Kessie, penaltıdan bulduğu golle Milan'a 2-1'lik üstünlüğü sağlayan golü buldu. Bu gol aynı zamanda maçın sonucunu belirledi. Milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu, mücadelede 90 dakika forma giydi.
Milan, 14. hafta itibariyle 25 puanla Serie A'da 4. sıraya yükseldi. Parma ise 20 puanda kaldı ve haftayı 6. sırada kapattı. Milan, gelecek hafta evinde Torino'yu ağırlayacak. Parma'da evinde Chievo ile karşı karşıya gelecek.