Milan Spal'a 4 attı

Milan maçında kazanan, 3-0'lık skorla Milan oldu. İtalya Serie A'nın 24. hafta mücadelesi, Paolo Mazza Stadı'nda oynandı.

HAKAN 90 DAKİKA OYNADI MİLAN 4 ATTI

Milan'a galibiyeti getiren goller, 2. ve 65. dakikalarda Cutrone, 73. dakikada Biglia ve 90. dakikada Borino'den geldi. Milli yıldızımız Hakan Çalhanoğlu, karşılaşmaya ilk 11'de başladı ve 90 dakika sahada kaldı.

Bu sonucun ardından Milan yenilmezlik serisini 6 maça çıkardı ve puanını 38 yaptı. Spal'ın galibiyet hasreti ise 7 maça yükseldi ve 17 puanla 18. sırada kaldı.