Milan tamam derse Rodriguez, Fenerbahçe'ye gelecek

Ara transfer döneminde kadrosunu bir sol bekle güçlendirmek isteyen Fenerbahçe'nin, 1 numaralı hedefi Ricardo Rodriguez.
MİLAN'LA GÖRÜŞMELER SÜRÜYOR
İtalyan gazeteci Nico Schira'nın haberine göre sarı-lacivertliler, İsviçreli savunmacıyla el sıkıştı. Milan'da forma şansı bulamayan oyuncu Fenerbahçe'nin teklifini kabul ederken, son sözü İtalyan ekibi söyleyecek.
Fenerbahçe ile Milan pazarlık masasında. Kanarya, 27 yaşındaki futbolcuyu kiralamak istiyor, ancak İtalyanların amacı deneyimli ismi bonservisiyle göndermek.
Öte yandan Rodriguez'in menajeri Gianluca Di Domenico, "Oyuncum Fenerbahçe'de oynamayı çok istiyor." diyerek anlaşmayı doğruladı.
Ricardo Rodriguez, Milan formasıyla Serie A'da bu sezon 5 maça çıktı.