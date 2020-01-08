Ensonhaber.com'a dön

Milan tamam derse Rodriguez, Fenerbahçe'ye gelecek

Fenerbahçe, Milan'ın sol beki Ricardo Rodriguez'le anlaştı. Sarı-lacivertli takım, İtalyan ekibiyle görüşmelerini sürdürüyor.

| Haber Merkezi
Milan tamam derse Rodriguez, Fenerbahçe'ye gelecek
Yorum Yap

Ara transfer döneminde kadrosunu bir sol bekle güçlendirmek isteyen Fenerbahçe'nin, 1 numaralı hedefi Ricardo Rodriguez.

MİLAN'LA GÖRÜŞMELER SÜRÜYOR

İtalyan gazeteci Nico Schira'nın haberine göre sarı-lacivertliler, İsviçreli savunmacıyla el sıkıştı. Milan'da forma şansı bulamayan oyuncu Fenerbahçe'nin teklifini kabul ederken, son sözü İtalyan ekibi söyleyecek.

Fenerbahçe ile Milan pazarlık masasında. Kanarya, 27 yaşındaki futbolcuyu kiralamak istiyor, ancak İtalyanların amacı deneyimli ismi bonservisiyle göndermek.

Öte yandan Rodriguez'in menajeri Gianluca Di Domenico, "Oyuncum Fenerbahçe'de oynamayı çok istiyor." diyerek anlaşmayı doğruladı.

Ricardo Rodriguez, Milan formasıyla Serie A'da bu sezon 5 maça çıktı.

YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM