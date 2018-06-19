Milan ve İnter Yusuf'un peşinde

Avrupa kulüplerinin dikkatini çekmeyi başaran Yusuf Yazıcı ile İtalyan ekipleri yakından ilgileniyor.

2 sezondur oyuncunun gelişimini takip eden Milan ve İnter'in Trabzon'un kapısını çaldığı öğrenildi.

15 MİLYON EURO

Milan'm 15 milyon euroyu (Yaklaşık 82 milyon TL) gözden çıkardığı Yazıcı'ya İnter'in de aynı rakamla teklif yaptığı öğrenildi. Teklifleri değerlendirmeye alan Trabzon Yönetimi'nin kararını bu hafta vermesi bekleniyor.

Bu iki İtalyan kulübünün dışında Alman Hannover 96'nın da devreye girdiği öğrenildi. Hannover'in 10 milyon euro (Yaklaşık 55 milyon TL) ve sonraki satışlar için 'yüzde 25 pay verelim' teklifini sunduğu belirtildi.