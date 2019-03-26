Milan ve Inter'den yeni stat projesi

İtalya'nın Milano kentinin iki ezeli rakibi Milan ve Inter, yeni stat için kolları sıvadı.

Yıllardır Giuseppe Meazza ya da diğer adıyla San Siro Stadı'nı ortak kullanan iki takımdan Inter'in CEO'su Alessandro Antonello, İtalyan basınına yaptığı açıklamada Milan'la yeni bir stat için çalışmalarını sürdürdüklerini belirterek "Çok yakın zamanda ortak kararımızı açıklayacağız" ifadelerini kullandı.

1926 yılında açılan Guiseppe Meazza Stadı, 80 bin kapasitesiyle UEFA'nın 5 yıldızlı statları arasında yer alıyor. 4 Avrupa kupası finaline ev sahipliği yapan stadın yeniden inşa edilmesi halinde Milan ve Inter'in maçlarını nerede oynayacağı ise merak konusu.