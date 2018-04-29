Milan'a 3 puanı Hakan Çalhanoğlu getirdi

Milan'ın Serie A'da oynadığı son 2 maçta forma şansı bulamayan Hakan Çalhanoğlu, sahalara golle döndü.

HAKAN'DAN 1 GOL 1 ASİST

Bologna karşısında sahaya ilk 11'de çıkan milli futbolcu, 34'üncü dakikada Patrick Cutrone'nin pasında ceza yayı üzerinden uzak köşeye yaptığı sert bir vuruşla harika bir gol attı ve takımını öne geçirdi.

Gol perdesini açan Hakan, 45+1'de Giacomo Bonaventura'nın attığı golde de pası veren oyuncu oldu ve Milano ekibi ilk devreyi 2-0 önde tamamladı.

Ev sahibi ekip, 74'te Sebastian De Maio'nun kafasıyla farkı 1'e indirse de bu gol maçı çevirmelerine yeterli olmadı ve Milan, sahadan 2-1'lik skorla galip ayrıldı. Milan bu sonuçla puanını 57'ye çıkarırken Bologna 39 puanda kaldı.