Milan'dan Milinkovic-Savic'e 120 milyonluk teklif

Milan'ın Sergej Milinkovic-Savic için Lazio'ya toplamda 120 milyon Euro'luk bir teklif sunduğu ortaya çıktı.

Corriere della Sera'nın haberine göre; Milan ile Lazio'nun 16-17 Ağustos tarihlerinde aralıksız olarak transfer görüşmelerinde bulundu. Milan'ın sahipleri Elliott Managament'ın Gonzalo Higuain sonrası bir büyük transfer daha yapmak için Lazio'yu zorladığı belirtildi.

Lazio'nun 120 milyon Euro talebine karşılık olarak 30 milyon Euro kiralama ve 90 milyon Euro zorunlu satın alma opsiyonu ile teklif sunan Milan'ın bir türlü Lazio Başkanı Claudio Lotito'yu ikna edemediği kaydedildi.

Lotito'nun Juventus ve Manchester United'ın da ilgilendiğini düşündüğü için 120 milyon Euro'luk teklifi aşağı çekmediği bilgisi verildi.