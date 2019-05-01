Milan'ın başına Van Bommel geçiyor

Serie A'da son haftalarda alınan sonuçlar sonrası Gennaro Gattuso ile yollarını ayırmayı planlayan Milan, gelecek sezon için teknik direktör adaylarını belirlemeye başladı.
İtalya basınında yer alan habere göre; Milan yönetimi, Gennaro Gattuso'nun yerine eski futbolcuları Mark van Bommel'i düşünüyor.
Sezon başında Phillip Cocu'nun yerine PSV Eindhoven'ın başına geçen Van Bommel'in Hollanda Ligi'nde şampiyonluk yarışı verdiğine ve genç oyuncuları parlatma özelliğine vurgu yapıldı.
Mark van Bommel, oyunculuk döneminde 2011 yılında Bayern Münih'ten Milan'a transfer oldu ve Serie A ekibinde şampiyonluk yaşadı.