Milan'ın başına Van Bommel geçiyor

Ali Koç: Bu kadar kötü F.Bahçe görmemiştim

Fikret Orman: Burak bizi pişman etti

Dünyanın en yavaş penaltı atışının gol olması

Fenerbahçe'de gelecek sezon Harun Tekin, Hasan Ali, Serdar Aziz, Mehmet Topal ve Dirar'ın yerleri garanti olarak görülüyor. Ersun Yanal'ın en az 6 transfer istediği öğrenildi.

Attığı 13 gol ve yaptığı 7 asistle Ç.Rizespor'u sırtlayan isim olan Vedat Muriç'in hedefi gelecek sezon Fenerbahçe forması giymek. Kosovalı futbolcu, transfer için Rize ekibinden anlayış bekliyor.

Pazar günü oynanacak dev derbi öncesi Galatasaray'da Semih Kaya ve Sinan Gümüş'ün ardından Marcao'nun da iyileştiği öğrenildi. Beşiktaş'ta ise tek eksik sezonu kapatan Gary Medel.

Sezon başından bu yana haksızlığa uğradıklarını iddia eden Fatih Terim, "4'te 4 yaparak herkesi susturun" diyerek oyuncularını motive etmeye çalıştı.

MHK'nın, kritik Galatasaray-Beşiktaş maçına ya Bülenyt Yıldırım'ı ya da Cüneyt Çakır'ı ataması bekleniyor.

1 Ajax Tottenham'ı deplasmanda yendi Hollanda ekibi Ajax, Şampiyonlar Ligi Yarı Final maçının ilk ayağında İngiltere'de Tottenham karşısında 1-0 galip geldi.

2 Alanyaspor'dan Josef Sural'ın ailesine yardım Alanyaspor, geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybeden Josef Sural'ın 2.5 yıllık maaşının tamamını ailesine bağışlama kararı aldı.

3 Galatasaray ve Beşiktaş'ta sakatların son durumu Pazar günü oynanacak dev derbi öncesi Galatasaray'da Semih Kaya ve Sinan Gümüş'ün ardından Marcao'nun da iyileştiği öğrenildi. Beşiktaş'ta ise tek eksik sezonu kapatan Gary Medel.

4 F.Bahçe'de yeri garanti olan futbolcular Fenerbahçe'de gelecek sezon Harun Tekin, Hasan Ali, Serdar Aziz, Mehmet Topal ve Dirar'ın yerleri garanti olarak görülüyor. Ersun Yanal'ın en az 6 transfer istediği öğrenildi.

5 Vedat Muriç'in Fenerbahçe aşkı Attığı 13 gol ve yaptığı 7 asistle Ç.Rizespor'u sırtlayan isim olan Vedat Muriç'in hedefi gelecek sezon Fenerbahçe forması giymek. Kosovalı futbolcu, transfer için Rize ekibinden anlayış bekliyor.

6 Fatih Terim: Herkesi susturacağız Sezon başından bu yana haksızlığa uğradıklarını iddia eden Fatih Terim, "4'te 4 yaparak herkesi susturun" diyerek oyuncularını motive etmeye çalıştı.

7 Hakim Ziyech Fenerbahçe'yi pişman etti Sezon başında Fenerbahçe'nin transfer listesinde bulunan ancak Comolli'nin Benzia tercihi nedeniyle alınamayan Hakim Ziyech, Ajax'ı Şampiyonlar Ligi'nde finale taşıyor.

8 Sky Sports'a göre Babel G.Saray'a geliyor Sky Sports, Fulham'ın küme düşmesinin ardından kariyerine İngiliz ekibiyle devam etmeme kararı alan Ryan Babel'in, yeniden Türkiye'ye döneceğini yazdı.

9 Elif Elmas'tan 'Aslan' paylaşımı Galatasaray derbisinde skoru 1-1'e getiren golü atan Elif Elmas, sarı-kırmızılı takımı tiye almaya devam ediyor. Genç futbolcu bu kez kendisi için 'Aslan terbiyecisi' benzetmesi yaptı.