Milan'ın hedefinde Reus var

İtalya Serie A'da zor günler geçiren Milan, yeni sezon için transfer planlamasına başladı. Milan'ın transfer listesinin bir numarasında ise Marco Reus olduğu öğrenildi.

50 MİLYON EUROYU GÖZDEN ÇIKARDI

İtalya basınının iddiasına göre Milan, Borussia Dortmund'un Alman yıldızı Reus için 50 milyon euroyu gözden çıkardı. Milan'ın Dortmund forması giyen bir başka Alman futbolcu Julian Weigl ile de ilgilendiği belirtildi.

13 AY SONRA OYNADI

Dortmund ile sözleşmesi 2019 yılında sona erecek 28 yaşındaki futbolcu, uzun süreli sakatlığının ardından geçen hafta formasına kavuşmuştu. Reus, geçen hafta Dortmund'un Hamburg ile karşılaştığı maçta 13 ay sonra ilk 11'de kendisine yer bulmuştu.