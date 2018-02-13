Milan'ın sahibi Galatasaray'ı izledi

Çinli iş adamı, müsabakayı locadan takip ederken, Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz ile de bir araya geldi.

İş görüşmeleri için İstanbul'da bulunan Han Li'nin, Galatasaray-Antalyaspor maçını izlemek için sarı-kırmızılı kulüple temasa geçtiği ve kendisine bir loca ayarlanarak bu isteğinin karşılandığı belirtildi.

JAPON TARAFTARLAR TRİBÜNDE

Yuto Nagatomo'nun transferi sonrası Japon futbolseverlerin Galatasaray'a olan ilgisi artarken, bu durum Antalyaspor karşılaşmasında tribünlere de yansıdı. Japon gazetecilerin maçlara gelmeye başlamasının ardından Antalyaspor karşılaşmasıyla Japon futbolseverler de Türk Telekom Stadı'nda yerlerini aldı. Bir grup Japon futbolsever, boyunlarında Galatasaray atkıları, ellerinde ise Japonya bayraklarıyla müsabakayı takip etti.

STATTA ÖZEL MİSAFİRLER

Sarı-kırmızılı kulüp, Antalyaspor karşılaşmasında özel misafirlerini Türk Telekom Stadı'nda ağırladı. Avrasya Özel Çocuklar Derneği bünyesindeki down sendromlu çocuklar ve refakatçi aileleri, Galatasaray Kulübünün davetlisi olarak Antalyaspor karşılaşmasını izledi.

Daha önce Süper Lig'in ilk yarısındaki Demir Grup Sivasspor maçına davet edilen down sendromlu çocuklar, Passolig kartları olmadığı gerekçesiyle Türkiye Futbol Federasyonu tarafından stada alınmamıştı. "Futbolcular 4 değil 7 aydır para almıyormuş" 200 TL ve üzeri alışverişlerinizin taksitlerini Mayıs’a erteliyoruz! G