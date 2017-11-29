Milan'ın yeni hocası Gattuso: Gazeteler beni güldürüyor

Gennaro Gattuso, uzun yıllar futbolcu olarak hizmet verdiği Milan'ın yeni teknik direktörü oldu.

İtalyan futbol adamı, kendisi için düzenlenen tanıtım töreninde iddialı açıklamalar yaptı.

Milan, yeni teknik direktörü Gennaro Gattuso’yu düzenlenen bir törenle basınla buluşturdu. 39 yaşındaki çalıştırıcı, zorlu bir dönemden geçen oyuncularına güvendiğini belirtti.

"16 milli oyuncusu bulunan bir takımın başına geçmekten dolayı mutluyum. Yaş ortalaması 21 olan ve halihazırda bazı önemli başarılar elde etmiş bir kadro var elimde. Hiç şüphe yok ki; kariyerlerinin en iyi dönemlerini geçirmiyorlar ama oyuncularımın daha iyisini yapabileceğine inancım var."

Gattuso, daha önce büyük bir takımda teknik direktör olarak görev almamasıyla ilgili yapılan eleştirileri umursamadığını dile getirdi.

GAZETELER BENİ GÜLDÜRÜYOR

"Gazeteler, televizyon kanalları birkaç gündür beni güldürüyor. Genç teknik adamların başka takımlarda deneyim kazanması isteniyor. Sonra bu da yeterli görülmüyor. Bununla birlikte sadece altyapı takımlarında çalışmışım gibi bir tutum sergileniyor. Oysa 100'den fazla maçta teknik direktörlük yaptım."

Son olarak Milan 19 Yaş Altı takımını çalıştıran Gattuso, daha önce Palermo, Pisa ve Yunanistan'da Girit takımlarını çalıştırdı.