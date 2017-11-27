Milan'ın yeni hocası Gattuso oldu

İtalya Serie A ekiplerinden AC Milan'da teknik direktörlük değişikliğine gidildi. İlk 14 haftada 20 puan toplayabilen ve 7. sıraya kadar gerileyen Milan'da Vincenzo Montella'nın görevine son verildi.

GEÇİCİ OLARAK GELDİ

Montella'nın yerine, U19 Takımını çalıştıran Gennaro Ivan Gattuso getirildi.

Gattuso'nun geçici olarak bu göreve getirildiği belirtilirken asıl hoca için görüşmelerin süreceği vurgulandı.

Daha önce Sion, Palermo, OFI Girit ve Psa gibi takımları çalıştıran Gattusor son olarak Pisa ile küme düşmüş ve Milan U19'a dönmüştü.