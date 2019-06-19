Milan'ın yeni teknik direktörü Giampaolo oldu

Geride kalan sezonda Serie A'yı beşinci sırada tamamlayan ve Şampiyonlar Ligi'nden mahrum kalan Milan'da yeni teknik direktör belli oldu.

Sezonun tamamlanmasıyla birlikte Gennaro Gattuso ile yollarını ayıran İtalyan devi, 51 yaşındaki Marco Giampaolo'yu göreve getirdi.

Kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, Giampaolo ile 2+1 yıllık sözleşme yapıldığı belirtildi. Son üç sezonu Sampdoria'da geçiren Marco Giampaolo, bu süreçte Serie A'da iki kez 10'unculuk, bir kez de 9'unculuk yaşadı.

İsviçre doğumlu deneyimli teknik adam, kariyerinde Sampdoria'nın dışında Empoli, Cremonese, Brescia, Cesena, Catania, Siena, Cagliari ve Ascoli'yi çalıştırdı.