Milik için Juventus ve Atletico Madrid karşı karşıya

Corriere dello Sport'ta yer alan habere göre; La Liga ekibi Atletico Madrid'in dışında Polonyalı yıldızı İtalya'nın dev takımı Juventus da kadrosuna katmak istiyor.

30 Haziran 2021'e kadar sözleşmesi devam eden oyuncunun bonservis bedeli 50 milyon euro olarak belirlendi.

JUVENTUS, BİR ADIM ÖNDE

Transferde, Juventus'un Atletico Madrid'e göre biraz daha önde olduğu, bunun nedeninin ise Bianconeri teknik direktörü Maurizio Sarri'nin daha önce Napoli'de Arkadiusz Milik ile beraber çalışmış olduğu ifade edildi.

Öte yandan bu sezon 22 maçta sahaya çıkan Polonyalı santrfor; 12 gol kaydetti.