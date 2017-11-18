Milletvekillerimiz Polonya ile berabere kaldı

1 Galatasaray Deniz Türüç transferini bitiriyor Devre arasında kadrosuna takviye yapmayı düşünen Galatasaray, Deniz Türüç transferinde sona yaklaştı.

2 Aykut Kocaman'a nazar boncuğu hediye ettiler Doktorlardan oluşan bir grup F.Bahçe taraftarı, "Size nazar değdi hocam" diyerek Aykut Kocaman'a nazar boncuğu verdi.

3 Fikret Orman'dan FETÖ isyanı Kendisi hakkında FETÖ'cü imasında bulunulduğunu söyleyen Fikret Orman, "Ayıptır ya" diyerek kızgınlığını dile getirdi.

4 Aziz Yıldırım: Farkı da kapatırız şampiyon da oluruz Samandıra'ya giden başkan Aziz Yıldırım hem Aykut Kocaman'la hem de futbolcularla toplantı yaptı.

5 Aykut Kocaman'dan yönetime transfer raporu Sol bek, orta saha ve hücum hattına transfer yapılmasını isteyen Aykut Kocaman, Van Persie, Fernandao ve Aatıf'ın da gönderilmesini istedi.

6 Lens ıslıklandı Beşiktaş'ta bir türlü kendisinden beklenen performansı sergileyemeyen Lens, Akhisarspor maçında oyundan çıkarken protesto edildi.

7 Şenol Güneş: İki takım da gol amayınca 0-0 bitti Şenol Güneş'in 0-0 sona eren Akhisarspor maçı sonrası yaptığı analiz, taraftarları kızdırdı.

8 Galatasaray'da yabancı kuralı harekatı G.Saray yönetimi, 2019-2020 sezonunda 8+3 olarak uygulanacak olan yabancı kuralına uymak için 6 yabancıyla yolları ayırma kararı aldı.

9 Başakşehir-Galatasaray maçı muhtemel 11'leri Galatasaray, Süper Lig'in 12. haftasında deplasmanda Başakşehir ile karşı karşıya gelecek.