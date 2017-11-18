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Milletvekillerimiz Polonya ile berabere kaldı

Parlamentolar Arası Futbol Turnuvası'nda karşılaşan Türkiye ile Polonya 2-2 berabere kaldı.

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Milletvekillerimiz Polonya ile berabere kaldı

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) bünyesindeki Parlamenterler Spor Kulübü Derneğince düzenlenen "Parlamentolar Arası Futbol Turnuvası", Türkiye ve 6 Avrupa ülkesinden 140 milletvekilinin katılımıyla bugün Anltalya'da başladı.

İki gün sürecek turnuvaya, Türkiye'nin yanı sıra Polonya, Ukrayna, Gürcistan Romanya ve Macaristan parlamento takımları katıldı.

İYİ MÜCADELE ETTİLER

Türkiye Büyük Millet Meclisi ekibi Polonya ile 2-2 berabare kaldı. Millet vekilleri, fazla kiloları ve antrenmansız olmalarına rağmen iyi mücadele etti.

Türkiye-Polonya Parlamento maçının özeti - İZLE

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