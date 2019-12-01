Milli atlet Kaan Kigen Özbilen'den Avrupa rekoru

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Mancini: Türkiye'nin çok kaliteli bir kadrosu var

Türkiye ile EURO 2020 Avrupa Şampiyonası’nda aynı grupta yer alan İtalya'nın teknik direktörü Roberto Mancini, ay-yıldızlı ekibin çok kaliteli bir kadrosu olduğunu ifade etti.