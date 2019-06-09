Milli atlet Meryem Bekmez olimpiyatlarda

Türkiye Atletizm Federasyonundan yapılan açıklamaya göre dünya ikincisi yürüyüşçü Meryem Bekmez, İspanya'daki 33. Gran Premio IAAF Yürüyüş Çalenç'ta 20 kilometre yürüyüşte 1.29.36'lık derecesiyle Türkiye rekoru kırdı ve 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'na kota alma hakkı elde etti.

Geçen yıl Almanya'nın başkenti Berlin'de 1.31.00 ile ele geçirdiği 20 kilometre yürüyüş rekorunu 1.30’un altına indiren milli atlet, olimpiyatlar için yerini ayırtmış oldu.

TÜRKİYE ATLETİZM TARİHİNE GEÇTİ

Meryem Bekmez, Ekvadorlu Glenda Morejon'un kazandığı yarışta 1.29.36'lık dereceyle yarışı 13. sırada bitirirken, kendisine ait 1.31.00’lik büyükler ve 20 yaş altı Türkiye rekorlarını yeniledi.

Milli atlet, ayrıca Türkiye atletizm tarihinde kadınlarda 1,5 saatin altında 20 kilometre yürüyen ilk isim olarak da tarihe geçti.