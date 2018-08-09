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Milli atlet Yasmani Copello Avrupa ikincisi oldu

Avrupa Atletizm Şampiyonası 400 metre engellide milli atletimiz Yasmani Copello Escobar 47.81'lik derecesiyle gümüş madalya kazandı.

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Avrupa Atletizm Şampiyonası'nın 400 metre engelli finalinde 47.81 derece yapan milli atlet Yasmani Copello Escobar, Türkiye rekorunu kırarak gümüş madalya kazandı.

TÜRKİYE REKORU DA KIRDI

Almanya'nın başkenti Berlin'de düzenlenen şampiyonanın yarı final üçüncü serisinde yarışan 31 yaşındaki sporcu, 48.88'lik derecesiyle serisinde birinci olarak finale yükselmişti. Bugünkü 400 metre engelli finalinde 47.81'lik derece yapan milli atlet, Türkiye rekorunu da kırarak gümüş madalyanın sahibi oldu.

2016 yılında Hollanda'da düzenlenen Avrupa Atletizm Şampiyonası'nda erkekler 400 metre engellide altın madalya kazanan Yasmani Copello Escobar, bu sefer gümüş madalya kazandı.

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