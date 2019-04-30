Milli atletlerin hedefi çifte başarı

Zonguldak'ta beden eğitimi öğretmeninin tavsiyesiyle atletizme başlayan ve elde ettikleri başarılarla adlarından söz ettiren milli sporcular Melike Malkoç ve Doğukan Kilcioğlu, yeni başarılara imza atmak için çalışmalarına devam ediyor.

Sezonu 4 Mayıs'ta Kütahya'da açacak genç atletler, hazırlıkları antrenörleri Utku Duman yönetiminde Zonguldak'ta sürdürüyor.

ŞAMPİYONALARA KATILACAKLAR

Milli atletler, sırasıyla Turkcell 20 Yaş Altı Kulüpler Ligi Eleme, Olimpik Deneme ve Turkcell Süper Lig 1. Kademe Yarışmaları ile Turkcell Türkiye 20 Yaş Altı ve Balkan 20 Yaş Altı Şampiyonası'na katılacak.

Bu organizasyonlardan herhangi birinden Melike 100 metrede 11.90, Doğukan ise 110 metre engellide 14.20'lik barajı geçmeyi hedefliyor.

Bu doğrultuda çalışmalarını sürdüren milli sporcular, İsveç'te temmuz ayında yapılacak 25. Avrupa 20 Yaş Altı Şampiyonası'na katılmaya hak kazanarak, ay-yıldızlı formayı başarıyla temsil etmek istiyor.

Milli aletlerin hedefi çifte başarı VİDEO

"HEDEFİM KÜRSÜYE ÇIKMAK"

Milli sporcu Melike Malkoç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, başarılarına yenisini eklemek için çalışmalarını yoğun tempoda sürdürdüğünü söyledi.

Hazırlık döneminden yeni çıktıklarını aktaran Melike, "Şu an sprint dönemine geçiyoruz, antrenman dozumuz arttı. Daha çok kısa mesafeye uygun antrenmanlar yapıyoruz." dedi.

Melike, şampiyonada kendisini zorlu rakiplerin beklediğini dile getirerek, "Sezon içerisindeki derecelerime göre antrenman düzeyimizi arttıracağız veya azaltacağız. Başarılarımı daha çok fedakarlığa bağlıyorum. Düzgün ve istikrarlı bir şekilde çalışmaya devam edeceğim. İnşallah hedeflerimize ulaşacağız, hedefim kürsüye çıkmak." ifadelerini kullandı.

İmkanlarının düzeldiğini anlatan Melike, halter salonlarının yanı sıra malzemelerinin yenilendiğini ve bu durumun performanslarının artmasını sağladığını vurgulayarak, desteklerinden dolayı Gençlik ve Spor İl Müdür Vekili Hakan Yüksel'e teşekkür etti.

"ÇALIŞMALARIMIZA DEVAM EDİYORUZ"

Doğukan Kilcioğlu da son zamanlarda daha çok hız ve teknik ağırlıklı çalıştıklarını aktararak, yoğun ve sıkı bir programlarının olduğunu ve haftanın 6 günü antrenmanlara devam ettiklerini kaydetti.

Her zaman olduğu gibi en iyisini yapmak için çaba sarf ettiğini anlatan Doğukan, "Lise son sınıf öğrencisiyim ve geçen seneye göre antrenmanlara daha çok ağırlık verebildim. Her zamanki gibi okuldan sonra buraya gelmek beni çok yoruyor. Çalışmalarımıza en iyi şekilde devam ediyoruz. Avrupa'da ülkemizi en iyi şekilde temsil etmek istiyorum." diye konuştu.