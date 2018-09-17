Milli basketçi Cevahir hayatını kaybetti

Fikret Orman: Beşiktaş'ı satacak sözü beni çok üzdü

1 Beşiktaş, Negredo'nun sözleşmesini feshetti Geçtiğimiz sezonun başında 35 gol atacağını iddia eden Negredo, beklentileri karşılayamayınca takımdan gönderildi.

2 Mehmer Demirkol: Terim, Slimani'yi çok ister Mehmet Demirkol, Fenerbahçeli İslam Slimani'nin Galatasaray'da olsa çok gol atacağını ifade etti.

3 G.Saray yeni Devler Ligi formasını tanıttı Galatasaray Kulübü, İstanbul’un ve Boğaz’ın izlerini taşıyan yeni formasını taraftarlarının beğenisine sundu.

4 Benzia: Zamanla daha iyi olacak Fenerbahçe'nin yeni transferi Yassine Benzia, Atiker Konyaspor maçında oynadığı oyunla beğeni topladı.

5 Belhanda pazarlığı devam ediyor G.Saray'da Emre Akbaba transferinin ardından iyice gözden düşen Younes Belhanda, futbol kariyerini Al Ahli takımında sürdürmeyi planlıyor.

6 Galatasaray-L.Moskova maçının yayıncısı belli değil Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi macerası Lokomotiv Moskova maçıyla başlıyor. Maçın yayıncısı henüz belli değilken, beIN Sports'un yayın haklarını almak için sıkı pazarlık yaptığı ifade edildi.

7 Rıdvan Dilmen'in derbi yorumu Rıdvan Dilmen, Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinde saha ve seyirci avantajından dolayı sarı-lacivertli ekibin bir adım önde olduğunu ifade etti.

8 Cocu: Bugün biraz şanslıydık Fenerbahçe Teknik Direktörü Phillip Cocu, Konyaspor galibiyeti sonrasında yaptığı açıklamada "Dürüst olmak gerekirse şanslıydık. Rakibin pozisyonlarını düşününce bunu söyleyebiliriz." dedi.

9 Başakşehir evinde Antalyaspor'a 4 attı Medipol Başakşehir, konuk ettiği Antalyaspor'u 4-0 mağlup ederek üst üste 3. galibiyetini elde etti ve puanını 12'ye çıkararak zirve yarışına ortak oldu.