Milli basketçi Cevahir hayatını kaybetti

Milli takımın genç alt yapısınıda forma giyen ve Darüşşafaka, İTÜ, gibi köklü takımlarda basket oynayan üniversite öğrencisi 21 yaşındaki Cevahir Sönmez, önceki gün Sarıyer'de trafik kazası geçirdi.
Okuldan bir arkadaşıyla geç saatlere kadar eğlendikten sonra arkadaşını evine bırakan genç milli sporcu, eve dönüşte 3. köprü yolunda otomobilinin direksiyon hakimiyetini kaybetti.
Kaygan yolda virajı alamayan Cevahir'in kullandığı otomobil uçtu. Sönmez'in olay yerinde hayatını kaybettiği öğrenildi.
İTÜ, Darüşşafaka ve Basketbol kulüpleri yetenekli sporcu için taziye mesajları yayınladı. Cevahir Sönmez'in cenazesi bugün 12.30'da Sarıyer İmam Hüseyin Cem Evi'nden kaldırılacak.