Milli boksör Busenaz'dan Çekya'da altın madalya

Ali Koç: Kurgulanmış bir düzen var

Ümit Özat: Orucun telafisi var ama maçın yok

1 Fatih Terim 5 yıl daha Galatasaray'da Galatasaray'ın şampiyonluk kutlamalarında sürpriz bir gelişme yaşandı. Teknik direktör Fatih Terim, 5 yıllık yeni sözleşmeye imza attı.

2 Köprülere Galatasaray bayrağı asıldı Şampiyon Galatasaray'ın bayrağı boğazdaki 3 köprüye de asıldı.

3 Valbuena'dan veda mesajı Fenerbahçe'nin 34 yaşındaki Fransız futbolcusu Mathieu Valbuena, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Fenerbahçe kariyerini noktaladığını açıkladı.

4 Galatasaray'dan ağlama tişörtü Şampiyon Galatasaray, ezeli rakibi Fenerbahçe'ye 'ağlama' göndermeli tişört bastırıldığını duyurdu.

5 Galatasaraylı futbolculardan tezahürat: Fener ağlama Galatasaray'da futbolcular şampiyonluk kutlamasında ezeli rakipleri Fenerbahçe'ye göndermede bulundu. Ryan Donk başta olmak üzere tüm futbolcular "Fener ağlama" şeklinde tezahürat yaptı.

6 Galatasaray'da 5. yıldız hazırlığı Sezonu zirvede bitirerek 22. şampiyonluğuna ulaşan Galatasaray, kupa töreni için kurulan platforma yarısı doldurulmuş 5. yıldızı da koydu.

7 Şampiyon Galatasaray kupasını aldı Şampiyon Galatasaray, TT Stadyumu'nda yapılan organizasyonda kupasını havaya kaldırdı.

8 İngiltere'de yeni sarı kart kuralı uygulanacak Futbolun beşiği İngiltere önümüzdeki sezondan itibaren, oyun kurallarında çok önemli değişiklikler yapıyor.

9 Onyekuru: Tanrının beni kutsadığını düşünüyorum Galatasaray'ın Nijeryalı futbolcusu Onyekuru, ülkesi basınına yaptığı açıklamada "Başarımın arkasında bir sır yok. Tanrıya çok inanıyorum ve beni kutsadığını düşünüyorum." dedi.